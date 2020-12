Patti Smith deu uma entrevista ao jornal The Guardian, a propósito do espetáculo que dará no próximo mês de janeiro. A atuação marca os 50 anos do seu primeiro espetáculo, em Nova Iorque, e será transmitida nos ecrãs de Piccadilly Circus, em Londres.

Nessa ocasião, a norte-americana irá cantar e também recitar alguns poemas, um deles inédito e dedicado à ativista sueca Greta Thunberg, que em janeiro completa 18 anos. "Ela praticamente sacrificou a sua infância por todos nós", afirma Patti Smith.

Na mesma entrevista, a autora de "Horses" não poupa o ainda presidente norte-americano Donald Trump, criticando o trabalho da sua administração nos últimos quatro anos.

"Temos vivido num ambiente horrível. Tentamos fazer o nosso trabalho e não deixar que a política se infiltre na nossa consciência diariamente, mas infiltra. É muito insidioso", comenta. "Ao longo dos anos, encontrei-o algumas vezes em Nova Iorque e acho-o uma pessoa horrível, narcisista e um mau homem de negócios. Acho que os danos que ele causou vão fazer sentir-se durante muito tempo. [Esse efeito] não vai passar facilmente, porque Trump fez com que pessoas que pensam como ele, em todo o mundo, se sentissem com força".