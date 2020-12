Os Clã pertencem àquela casta rara de artistas que, abeirando-se da terceira década de carreira, soam mais jovens e estimulantes do que nunca. Milagrosamente, as subtis mudanças e aventuras sónicas que vão encetando não significam nunca a perda daquilo que será o seu código genético. O que faz uma canção dos Clã, em 2020 como em 1996, ano da estreia “LusoQualquerCoisa”, é porventura uma sofisticação na composição, a cargo de Hélder Gonçalves, que não tira lugar à acessibilidade de ritmos e melodias – tudo transportado com elegância olímpica por uma das melhores vozes de Portugal. Aliás, será injusto chamar “apenas” cantora a Manuela Azevedo. Pela forma como, empregando todo o corpo, dá vida às histórias que os outros escrevem para si, “intérprete” será uma melhor descrição desta arte de encarnar personagens.



Em “Véspera”, primeiro disco dos Clã após a saída de Pedro Rito (baixo) e Fernando Gonçalves (bateria), substituídos respetivamente por Pedro Santos e Pedro Oliveira, Sérgio Godinho volta a renovar votos com a banda, em 'Oh, Não! Outra Vez' e no insidioso monumento que é 'Tudo no Amor', pura seda negra derramada sobre uma das melhores canções do já longo cancioneiro dos nortenhos. Depois de se estrear a jogar pela equipa de Vila do Conde em 'Corrente' (2014), Samuel Úria assina um dos momentos mais simbólicos de um disco premonitório, 'Sinais', e graceja em 'Jogos Florais' (“mil palavras por cada ação/para o problema não ser de expressão”). Já a nova recruta Capicua brilha em 'Tempo-Espaço' e 'Armário', para a qual escreveu uma letra que adivinha com limpidez a angústia e claustrofobia potenciadas pela pandemia. Carlos Tê, Regina Guimarães, Arnaldo Antunes e a debutante Aurora Robalinho, na coquete 'Na Sombra', que podia ter saído de “Rosa Carne”, completam o leque de autores que ajudam a pintar em “Véspera”, nono álbum dos Clã, um quadro distópico mas não falho de esperança, requintado mas eternamente atlético. Mais um triunfo.

Em entrevista à BLITZ/Expresso, Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves falaram sobre como gerir o legado de uma carreira já longa e sobre o "segredo" de letras algo premonitórias como as de Capicua: “Eu já nem saio à rua com medo da desgraça”, escreveu a rapper na letra de 'Armário'. Pode ler essa conversa aqui.

Publicado originalmente no Expresso em 2020