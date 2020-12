Lana Del Rey pediu aos fãs para que não criem "teorias" em torno do seu braço engessado, dizendo que o mesmo não guarda qualquer tipo de simbolismo.

A artista anunciou o lançamento de um novo videoclip, no qual aparecerá de braço ao peito. "Não pensem que isto é simbólico de algo que não a minha ideia de ser uma patinadora profissional", exclamou.

"Espalhei-me a andar de patins antes de gravar o vídeo. A fratura não é grave, e faz pandã com o meu chapéu".

O videoclip a que Lana Del Rey se refere é o do tema-título de "Chemtrails Over the Country Club", o seu próximo álbum. O vídeo estará disponível a partir do dia 11 de janeiro.