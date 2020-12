Tony Mortimer, antigo vocalista da boyband East 17, deu uma entrevista ao jornal "The Guardian" durante a qual falou do seu novo amor: a leitura.

O músico admitiu só ter começado a ler a partir dos 50 anos, mas confessa agora que não consegue parar, depois de se ter virado para os livros para combater o aborrecimento provocado pela quarentena.

"Os livros são escapismo puro, não são?", afirmou. "O enredo, as descrições, as metáforas. Alimentam a imaginação como nenhum outro meio. Fazem as nossas preocupações desaparecer".

Desde o início da pandemia, Mortimer já leu cerca de 70 livros - e diz que o seu recorde é de sete horas de leitura, num só dia. Uma aplicação no seu smartphone, para livros, é também apontada como "culpada": descobri centenas de livros a partir daí", disse.

Entre os autores que já leu estão nomes como J.K. Rowling, Charles Dickens ou J.R.R. Tolkien, e há um favorito entre eles: Agatha Christie. "Ela é um génio", garantiu.