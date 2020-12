Tanto quanto possível, em contexto de pandemia, a sala do Teatro Maria Matos, em Lisboa, “encheu” esta segunda-feira para celebrar os 75 anos de Sérgio Godinho. As medidas de contenção impostas pelo vírus não impediram, contudo, o intercâmbio de amor entre palco e plateia. Ao longo da mais de hora e meia de um concerto especial, que arrancou, claro, com volumoso e espontâneo coro de parabéns (“isso era mais para o fim, de maneira que posso ir-me embora”, brincou, “vá, vamos lá trabalhar”), as canções eternas de Sr. Godinho transbordaram de sentimento universal e serviram de mote para um ou outro recado, sempre bem servidos.

Rodeado pelos seus habituais Assessores – João Cardoso nas teclas, Sérgio Nascimento na bateria, Nuno Espírito Santo no baixo, Miguel Fevereiro e Nuno Rafael nas guitarras –, calcorreou palco e ouvidos atentos com uma voz que mantém um brilho especial quando canta, sílaba a sílaba, as histórias que escreve como ninguém. Passado e presente cruzaram-se num alinhamento que arrancou com uma viagem ao início da década de 70 para uma versão despida de ‘Pode Alguém Ser Quem Não É?’ e foi, depois, cruzando os grandes clássicos com canções de álbuns mais recentes.

“É um prazer estar de novo aqui num palco com vocês”, exclamou depois de soltar a sua ‘Deusa do Amor’, “não há lugares vazios, daqui vejo os lugares todos preenchidos”. Na verdade, os concertos que marcou para este início de setembro, que sublinham não só o regresso aos palcos como o seu aniversário, não poderiam acontecer numa sala que lhe fosse mais querida: “Nove e Meia no Maria Matos”, álbum ao vivo de 2008 (“hoje foi às 9 para irmos mais cedo para casa”), seria recordado ao recuperar a valsa lenta de ‘O Velho Samurai’.

Se ‘Às Vezes o Amor’ acalenta o coração, a novíssima ‘O Novo Normal’ chega carregada de razão. “Estava eu no alegre confinamento, quando fomos sobrecarregados de termos e de notícias e houve expressões que se impuseram, e comecei a compor, coisa que não fazia há algum tempo. Este ‘Novo Normal’ é uma espécie de fresco curto de quatro minutos”, explica Godinho antes de cantar “dadas as circunstâncias / mantenha as distâncias / respeite os espaços / controle essas ânsias / de beijos e abraços / refreie as audácias e as inobservâncias”… E aproveita o balanço para deixar o aviso “cuidado com as limitações” antes de partir para o popular ‘Cuidado com as Imitações’.

As histórias do Sr. Presidente, da Rita e da Mariana Pais, com direito a homenagem ao comparsa de sempre José Mário Branco, falecido em novembro do ano passado (“simbolicamente, ele está a preencher todos os lugares vazios desta sala”), chegam, então, numa sequência que, entre drama e charanga, nos relembram que ninguém canta personagens como ele. E que ninguém como ele canta “ovos mexidos com salsichas” sem soar patético. O assobio de ‘Dancemos no Mundo’ chega com dedicatória “a todos os refugiados e migrantes deste mundo, que é só um embora às vezes não pareça” e entra, depois, a fanfarra de parabéns, nas mãos de um quarteto de metais composto por músicos que o acompanharam em tempos recentes. “Isto é uma surpresa mesmo… Eles sabiam e não disseram nada ao patrão”.

A sobriedade de ‘O Fugitivo’, com as suas respirações inconfundíveis, traz uma urgência emocionante à reta final da atuação, empurrando para a frente ‘Noite e Dia’, ‘Grão da Mesma Mó’ e o hino ‘Liberdade’, sempre atual, sempre premente. A viagem seguira a bom ritmo até aí, mas os dois encores ajudam a compor o ramalhete de canções escolhidas para uma noite especial. A outra “maneira de fazer viver” ‘Tudo no Amor’, canção recente dos Clã, chega emocionante e a comoção só aumenta com a carta de amor à ‘Lisboa que Amanhece’. A excitação de ‘Com Um Brilhozinho nos Olhos’ contagia a plateia, que, sempre ao lado de Godinho, celebra ainda um novo regresso ao palco, agarrada a cada palavra de ‘O Primeiro Dia’ e da vénia final ‘Coro das Velhas’. Sérgio Godinho continua em frente, “com a cabeça entre as orelhas”. Mal podemos esperar pelos 200 que aí vêm.

