Pedro Abrunhosa congratulou-se, nas redes sociais, com o início da vacinação em Portugal contra a covid-19.

Para o músico portuense, esta vacina "é muito mais do que apenas um antídoto contra um vírus".

"É a consagração da ciência, como se tal fosse ainda necessário, da investigação, do método, do conhecimento e do saber por oposição à negação, à ignorância voluntária e à demagogia", continuou.

"O mundo respira de esperança porque há-de derrotar um vírus que simboliza as vicissitudes com as quais a humanidade regularmente tem que se confrontar, mas também porque simboliza a vitória da resiliência sobre as mediévicas teorias da conspiração", argumenta.

Veja a publicação de Pedro Abrunhosa: