Num ano em que a pandemia de covid-19 coloca grandes entraves aos habituais festejos de ano novo, vários músicos portugueses vão participar numa passagem de ano online, intitulada "Passagem de Ano 2019/2021".

Aurea, Fernando Daniel, HMB, Blaya, Diego Miranda e Virgul são alguns dos artistas que irão atuar neste evento online, que decorrerá das 20h às 4h da passagem de ano.

Os bilhetes podem ser comprados no site do evento e parte das receitas reverte a favor da União Audiovisual, que tem vindo a ajudar famílias afetadas pela falta de trabalho no setor da cultura.

Pode saber aqui o que pode e não pode fazer na passagem de ano, ao abrigo das regras ditadas pela pandemia de covid.19.