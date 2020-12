Jessie J teve de ir às urgências na véspera de Natal depois de ficar temporariamente surda do ouvido direito e impossibilitada de andar normalmente devido à Doença de Ménière, uma patologia que afeta o ouvido interno e pode causar sintomas como vertigens, perda de audição (permanente, se não for tratada) e náuseas.

A artista britânica contou o episódio aos seus seguidores numa story no Instagram, dizendo: "podia ser bem pior, é o que é. Estou super agradecida pela minha saúde. Só me deixou meio confusa. Na véspera de Natal lá estava eu no hospital a perguntar 'o que se passa?'".

Partilhando depois uma fotografia, a artista escreve na legenda: "fui ao otorrino e ele disse-me que tenho a doença de Ménière", acrescentando depois: "estou agora a ver 'Gambito de Dama' com um dedo a tapar o ouvido. Já vi o primeiro episódio quatro vezes porque não me consigo concentrar e parece que alguém rastejou para o meu ouvido e ligou um secador de cabelo".