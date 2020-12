Hélio Morais partilhou, no Instagram, a capa do seu primeiro álbum a solo, a sair em janeiro.

Esta capa, referiu, foi criada em fevereiro deste ano. "Estava eu longe de imaginar que poderia vir a ilustrar tão bem, para mim, o que foi 2020", pode ler-se.

Juntamente com a capa do seu álbum, Hélio Morais partilhou ainda a lista dos seus discos preferidos do ano, destacando-se obras de artistas como B Fachada, Vaiapraia, Filipe Sambado, André Henriques, Fiona Apple ou Paul McCartney.

Veja a capa: