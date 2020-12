Os Gorillaz partilharam o último capítulo do projeto "Song Machine Season One", com um vídeo para 'The Lost Chord'.

O vídeo mostra o quarteto animado a dar à costa de "Plastic Beach", e funciona como uma continuação da trama anteriormente vista em 'The Valley of the Pagans', o seu videoclip anterior.

Leee John, vocalista convidado para este tema, surge como um enorme monstro marinho.

Juntamente com 'The Lost Chord', os Gorillaz partilharam ainda um outro vídeo, que reúne os seus melhores momentos de 2020, ano que descrevem como "um dos mais desafiantes de sempre".

"Contra todas as expetativas, com a vossa ajuda e com a da família Gorillaz, ainda conseguimos fazer um pedaço de história. Obrigado pela vossa paciência e por acreditarem em nós", escreveram.

Veja aqui os dois vídeos: