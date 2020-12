Zaria é uma jovem norte-americana que se tornou já numa das grandes estrelas do TikTok, através da sua música.

A cantora, que já conta com mais de 100 mil seguidores naquela rede social, deu recentemente que falar por outros motivos: ter vestido uma t-shirt dos Metallica num dos seus vídeos.

Alguns dos fãs dos Metallica decidiram então pôr Zaria, admiradora de R&B e soul, à prova - e o resultado pode não ter sido o que esperavam.

Aceitando o desafio, a jovem pegou na guitarra e tocou três temas do quarteto thrash: 'Master of Puppets', 'Enter Sandman' e 'One'. E, mais tarde, acrescentou-lhe 'Battery', quando um outro fã dos Metallica a instou a tocá-la.

O vídeo pode ser visto através deste link.

It just goes to show that you can't judge a book by its cover. And you definitely can't assess an individual's entire music taste only by the classic rock or metal tee they're wearing.