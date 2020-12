Lars Ulrich deu uma entrevista à "Rolling Stone", durante a qual enumerou os álbuns que mais ouviu em 2020.

Um deles pertence aos Rage Against the Machine, cuja reunião estava marcada para este ano, tendo sido cancelada devido à pandemia.

"Não há nada que coloque mais as coisas em perspetiva que eles. A música, as temáticas, as letras, a entrega - tudo se conjuga e se mostra relevante no que à loucura diária, que se mostra sempre que desbloqueias o telemóvel, diz respeito", explicou.

O outro é "Dirt", dos Alice In Chains, que os Metallica recentemente homenagearam. "É um álbum inspirador. A forma como as letras são transparentes e corajosas é de loucos", afirmou.

"Dirt", continuou Ulrich, "ainda soa tão cru, transparente, honesto e corajoso como da primeira vez. É intemporal, soa como se tivesse sido feito a semana passada".