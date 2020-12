Filmado em novembro de 1993, o espetáculo dos U2 em Sydney, na Austrália, "apanha" a banda de Bono na histórica digressão Zoo TV e foi editado em 1994, em VHS, e em 2006 em DVD, sendo galardoado com um Grammy.

O concerto foi o segundo de dois espetáculos consecutivos naquele estádio de Sydney; o da véspera ficou para a história por ter sido o único da história da banda em que um dos membros dos U2 - no caso, o o baixista Adam Clayton - não apareceu, por estar demasiado ressacado para tocar.

Alinhamento



Zoo Station

The Fly

Even Better Than the Real Thing

Mysterious Ways

One

Until the End of the World

New Year's Day

Numb

Tryin' to Throw Your Arms Around the World

Angel of Harlem

Stay (Faraway, So Close!)

Satellite of Love (Lou Reed)

Dirty Day

Bullet the Blue Sky

Running to Stand Still

Where the Streets Have No Name

Pride (In the Name of Love)



Encore

Daddy's Gonna Pay for Your Crashed Car

Lemon

With or Without You

Love Is Blindness

Can't Help Falling in Love (Elvis Presley)