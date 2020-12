Os ††† (Crosses), projeto de Chino Moreno dos Deftones, editaram no dia de Natal aquele que é o seu primeiro single em seis anos.

Intitulado 'The Beginning of the End', o single é uma versão de uma canção da banda electropop Cause & Effect, que terminou a sua atividade em abril após 30 anos de carreira.

Ouça aqui 'The Beginning of the End':