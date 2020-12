Dez anos depois do fim, os Ornatos Violeta reuniram-se, em 2012, para oito concertos. O primeiro foi em Paredes de Coura, em agosto; seguiram-se uma ida ao Coliseu Micaelense, nos Açores, e seis coliseus, três em Lisboa, três no Porto.

Entre antigos fãs e gerações acabadas de conhecer a banda do Porto, foram noites de emoções fortes. Por marcar a despedida (à época...) e por acontecer na cidade que viu nascer os Ornatos Violeta, o terceiro concerto do Coliseu do Porto foi especial.



1. Para Nunca Mais Mentir

2. A Dama do Sinal

3. Tanque

4. Para de Olhar para Mim

5. Um Crime à Minha Porta

6. Mata-me Outra Vez

7. Dia Mau

8. Os Sítios Onde eu o Esqueço

9. Gato Com Dois Chifres

10. Há-de Encarnar

11. Chaga

12. Sacrificar

13. Coisas

14. Débil Mental

15. Bigamia

16. 1 Beijo = 1000

17. Nuvem

18. Deixa Morrer

19. Notícias do Fundo

20. Ouvi Dizer

21. Capitão Romance



Encore 1



22. O.M.E.M.

23. Punk Moda Funk

24. O Amor É Isto

25. Homem de Princípios

26. A Metros de Si

27. Tempo de Nascer



Encore 2

28. Raquel

29. Marta

30. Chuva

31. Devagar

32. Como Afundar



Encore 3

33. Bebe e Cai

34. Pára-me Agora

35. Dias de Fé



Encore 4

36. Emoções (Roberto Carlos)



Encore 5

37. Fim da Canção