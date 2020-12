O filho mais velho de David Bowie reencontrou uma antiga prenda de Natal que lhe havia sido oferecida pelo músico, há 36 anos.

A prenda, um cachecol usado por Bowie na curta "The Snowman", foi entregue a Duncan Jones quando este tinha apenas 13 anos, em 1984.

Jones, hoje um aclamado realizador, manteve-o durante anos, tendo chegado a partilhar uma fotografia do cachecol, em 2016:

Entretanto, o realizador perdeu-o durante umas mudanças, tendo-o reencontrado este Natal. "Fui à procura de uns bonecos que tinha guardado em caixas e encontrei-o", anunciou.

O produtor Brian Harding, responsável por ter incluído Bowie em "The Snowman", respondeu a esta publicação com a história por detrás do cachecol.

"Foi tricotado por uma senhora do departamento de contabilidade da TVC, a produtora do filme", explicou. "Ela veio aos bastidores e deu-o ao David. Quando o filme acabou, ele perguntou-lhe se o podia guardar para o dar ao filho. Foi a única coisa que cobrou pelo seu trabalho".