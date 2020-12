O ator Shia LaBeouf vai dar entrada numa clínica de reabilitação, para tratamento de dependências e saúde mental.

Em declarações à "Variety", o advogado do ator, Shawn Holley, afirmou que este "precisa de ajuda, e sabe disso".

"Iremos dar-lhe o tratamento intensivo, de longa-duração de que ele precisa desesperadamente", acrescentou.

Esta notícia surge poucas semanas após LaBeouf ter sido acusado pela sua ex-namorada, FKA Twigs, de abusos sexuais e de transmissão de doença venérea.

Após as declarações de FKA Twigs, que irão resultar num processo judicial contra o ator, outras antigas companheiras de LaBeouf vieram a público com as suas próprias acusações, como a estilista Karolyn Pho e a artista Sia.

Num e-mail enviado ao jornal "The New York Times", LaBeouf assumiu "não ter desculpas para o [seu] alcoolismo ou agressividade", e admitiu "ter sido abusivo para comigo e com os outros, durante anos".