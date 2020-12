30 anos depois da primeira visita a Portugal, os Cure mostraram-se melhores e mais emocionantes do que nunca.

Escreveu, no verão de 2019, Luís Guerra:



"Como não sair do Passeio Marítimo de Algés com um sorriso aberto estampado nos lábios? Caramba, os Cure. Os Cure formados em 1976 - 43 aninhos, rapaziada - em Crawley. Os Cure que foram pós-punk, new wave, gótico, rock, enormíssimos fazedores de monumentos pop, daqueles que cabem no molde do coração. Os Cure que são grandes demais para alternativos, mas que nunca deixaram de ser uma banda de culto, das que forram cadernos, das que se ouvem no quarto - só nossas.

Os Cure que saíram do corpo e da alma de Robert Smith, 60 anos, uma máquina de dar concertos, voz milagrosamente intocada pelo tempo (parece que estamos a ouvi-la nos 'vintes'), de negro vestido, colares ao pescoço, a duas horas e oito minutos de fazer a habitual chamada internacional para Mary Theresa Poole - que conheceu numa aula de teatro no liceu, aos 14 anos, e de quem, desde então, jamais se separou. O desengonçado romântico sr. Smith, Beetlejuice com o coração de Eduardo Mãos de Tesoura, a lançar beijos em vez de gumes.

40 anos depois de "Three Imaginary Boys", os Cure chegam a Algés e dão um concerto de antologia. Assim. Simples. Com um som extraordinariamente definido e audível na perfeição em todos os setores da plateia, a sucessão de grandes canções - tocadas com mestria por uma banda que seria capaz de transformar cada espetáculo num grande disco ao vivo - é impressionante".

Alinhamento



Shake Dog Shake

Burn

Fascination Street

Never Enough

Push

In Between Days

Just Like Heaven

From the Edge of the Deep Green Sea

Pictures of You

High

Just One Kiss

Lovesong

Last Dance

A Night Like This

Play for Today

A Forest

Primary

39

One Hundred Years

Encore



Lullaby

The Caterpillar

The Walk

Friday I'm in Love

Close to Me

Why Can't I Be You?

Boys Don't Cry