Eddie Vedder ofereceu aos seus fãs uma prenda de Natal. Esta quinta-feira, o líder dos Pearl Jam juntou quatro canções a duas que já tinha divulgado anteriormente, completando assim o EP "Matter of Time", composto por seis temas acústicos interpretados e gravados ao longo de 2020.

Entre as canções apresentadas na quadra natalícia contam-se versões dos clássicos dos Pearl Jam 'Porch' e 'Just Breathe', bem como uma 'cover' de 'Growing Up' de Bruce Springsteen.

Ouça o EP completo nesta playlist de Youtube (a lista de canções está acessível a partir do canto superior esquerdo da janela, podendo também avançar-se para a próxima no botão de 'forward'):