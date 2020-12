Falecido em 2009, Erick Lee Purkhiser, mais conhecido como Lux Interior, era a voz que alimentava o punk feroz dos The Cramps, banda de culto por entre os fãs de rock n' roll.

Apesar do tom caótico dos seus espetáculos e da sua entrega em palco, o músico sentia um grande amor pelo Natal, e chegava mesmo a elaborar mixtapes com canções alusivas à época, as quais entregava a amigos próximos.

Um deles, Kristian Hoffman, figura do no wave nova-iorquino, partilhou há algum tempo, nas redes sociais, a lista de canções de uma dessas mixtapes - que continham não os clássicos de sempre, mas canções de artistas como James Brown, The Surfaris ou John Lee Hooker, entre outros nomes ligados ao rock n' roll e à soul.

A revista Far Out recuperou este ano essa mesma publicação, e ainda lhe acrescentou uma playlist no Spotify, com todas as canções que Lux Interior incluiu na cassete que ofereceu ao amigo, e à qual deu um nome algo agressivo - que se pode traduzir, mais suavemente, como "caraças, é Natal!".

Ouça-a aqui: