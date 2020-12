Robert Smith participou num live stream de 24 horas, para efeitos de caridade, onde interpretou canções de "Faith", álbum editado em 1981 pelos Cure.

O evento, que contou ainda com nomes como Kim Gordon, Sleaford Mods e Bill Callahan, serviu para ajudar a iniciativa "Letters to Santa", da Poverty Alleviation Charities, que ajuda a cumprir os desejos natalícios das famílias mais carenciadas.

Iniciando a sua atuação com um "olá, eu sou o Robert Smith dos Cure", o músico tocou versões novas de 'The Holy Hour', 'The Funeral Party' e 'The Drowning Man', retiradas ao terceiro álbum de estúdio da banda, um dos seus mais negros.

Veja aqui a performance de Robert Smith: