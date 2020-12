Morreu Leslie West, guitarrista e vocalista dos norte-americanos Mountain. Tinha 75 anos.

A sua morte foi confirmada pela marca de guitarras Dean, através das redes sociais. Escreve a "Rolling Stone" que West terá tido uma paragem cardíaca em sua casa, em Daytona, no estado da Flórida.

Formados em 1969, os Mountain foram uma das mais importantes bandas de hard rock da década de 70, editando o seu disco de estreia, "Climbing!", em 1970. Esse mesmo disco contém aquele que foi o maior êxito da banda, 'Mississippi Queen'.

O último disco dos Mountain, já depois de várias pausas na carreira e subsequentes reuniões, foi "Masters of War", de 2007, que conta com a colaboração de nomes como Ozzy Osbourne.

Os Mountain foram também um dos nomes presentes no cartaz do mítico festival de Woodstock, que foi à altura apenas o terceiro concerto ao vivo do grupo. A performance de 'Long Red', nesse concerto, foi posteriormente samplada por numerosos artistas de hip-hop, como Jay-Z ou Kanye West.