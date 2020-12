Legendary Tigerman considera que fazer música em 2020 foi um ato de resistência. Em entrevista ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, o músico disse: "lançar discos, fazer concertos... Tudo isso foram atos de resistência, amor e vontade de comunicar com o mundo".

Depois de puxado para comentar o balanço dos melhores álbuns do ano para a equipa da BLITZ e de assumir que não ouviu "nenhum disco inteiro deste ano", Tigerman disse: "por acaso estava a mentir, mas este ano estou a estender o tempo, então estava quase com a ideia que [os álbuns de] Fiona Apple e Bruce Springsteen tinham saído no ano passado. Ouvi esses dois discos inteiros e gosto muito de ambos".

Ouça a partir dos 38m 10s.

A BLITZ agradece à AutoLeão pela cedência das instalações para a realização da sessão fotográfica