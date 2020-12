Em 2006, os Pearl Jam mataram as saudades dos fãs portugueses com dois concertos: a 4 e 5 de setembro, no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

Ausentes do nosso país desde 2000, ano em que tocaram no Estádio do Restelo, os norte-americanos ofereceram alinhamentos longos e generosos, nomeadamente em surpresas que os fãs gostaram de escutar.

No jornal Público, escreveu-se: "Eddie Vedder continua a ser o mestre de cerimónias perfeito. À voz de barítono junta o carisma infalível de quem sabe conduzir milhares de pessoas como se estivesse a falar com cada uma delas em cada momento (em inglês, mas também em português). Podia ser uma estrela de rock, mas nunca o será. É, isso sim, o maestro de uma banda que toca como se 'Pearl Jam' [álbum editado naquele ano] fosse, de facto, o primeiro álbum".

Alinhamento:



Wasted Reprise

Life Wasted

Animal

Corduroy

Severed Hand

World Wide Suicide

Even Flow

I Am Mine

Gods' Dice

Given to Fly

Do the Evolution

Wishlist

Lukin

Not for You

Comatose

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Jeremy

Why Go

Encore:

Last Kiss

Inside Job

Black

Crazy Mary

Alive

Encore 2:

Big Wave

Better Man

Leash

Baba O'Riley

Yellow Ledbetter

Veja o concerto na íntegra, em formato playlist, e consulte todos os temas no canto superior direito da janela do YouTube.

