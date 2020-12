Courtney Love publicou, nas redes sociais, um curto texto onde denuncia o seu próprio privilégio.

Ao lado de uma fotografia de um teste negativo à covid-19, a líder das Hole escreveu adorar "viver bem", "mas no fim de contas sou de esquerda, ou talvez seja humanista".

"Eu e muitos amigos ricos tivemos acesso a kits de teste covid por mais de seis meses", continuou. "Sempre que ofereço às pessoas sem o mesmo dinheiro ou acesso que eu uma caixa com 20 destes testes, fico furiosa que não estejam disponíveis em todo o lado".

"Talvez me expulsem do 'clube' por partilhar isto, mas nunca me senti confortável com o meu próprio elitismo, especialmente no que toca à saúde pública".

"Todos vocês merecem ter uma caixa de testes no vosso frigorífico. E pergunto-me porque não a têm. É o que tenho para dizer, e sinto-me menos suja e com a consciência mais limpa se ‘postar’ isto", rematou.

Veja o post: