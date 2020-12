Foi criado um bot de inteligência artificial, que "julga" os gostos musicais dos utilizadores do Spotify.

A aplicação, intitulada "How Bad Is Your Spotify", foi criada pela revista "The Pudding" - e já deu mostras de ser bastante ácida.

Prometendo tecer críticas sobre "o gosto musical horrível" dos utilizadores do Spotify, este bot pode gerar respostas como "tens ouvido muito Taylor Swift ultimamente. Está tudo bem?".

Segundo a "The Pudding", a aplicação foi "treinada seguindo uma base de dois milhões de indicadores de música objetivamente boa", o que inclui resenhas de websites como a Pitchfork ou recomendações de lojas de discos.

A aplicação surgiu na sequência do já tradicional "Spotify Wrapped", que revela aos utilizadores quais as canções, discos e artistas que mais ouviram ao longo do último ano.