Paul McCartney esteve recentemente à conversa com Zane Lowe, da Apple Music, tendo revelado as suas canções preferidas dos Beatles.

Mais que clássicos como 'Yesterday' ou 'Help', o baixista começou por apontar um tema não tão óbvio: 'You Know My Name (Look Up the Number)', lado B de 'Let It Be'.

"É uma canção maluca, que ninguém conhece, mas divertimo-nos tanto a fazê-la", explicou. "Mas há muitas canções dos Beatles que adoro. Acho que a 'Strawberry Fields Forever' é uma excelente canção. A 'Hey Jude' ficou muito bem. Adoro a 'Blackbird', a 'Eleanor Rigby'".

Quanto à canção dos Beatles que mais ouviu em sua vida, Paul McCartney apontou 'Let It Be'. "É a mais omnipresente", disse. "Chegou a todo o lado".