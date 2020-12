Após anos e anos de terem os fãs de rock a rirem-se deles, os Nickelback decidiram rir-se de si próprios.

A banda participou num novo anúncio do Google Photos, que parodia o videoclip de 'Photograph', um dos seus temas de maior sucesso.

No anúncio, os Nickelback troçam não só da canção como do próprio penteado do vocalista Chad Kroeger, incluindo várias fotografias antigas da banda onde este "lamenta" todas as suas anteriores escolhas capilares.

Veja o anúncio: