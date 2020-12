Matheus, da dupla brasileira Lucas e Matheus, morreu esta terça-feira, vítima de covid-19.

O músico de 57 anos (à direita na foto), de seu verdadeiro nome Edilson da Silva Rodrigues, apresentou sintomas de covid-19 depois de uma visita a Portugal este mês, avança a rede Globo. Foi hospitalizado em Presidente Prudente, município do interior de São Paulo, tendo passado a receber cuidados intensivos a 16 de dezembro.

A dupla sertaneja era formada por dois irmãos, contando com uma carreira de sucesso em Portugal desde 1993. Foram dezenas os discos lançados entre nós, entre originais e compilações, com selos da Vidisco e Espacial, ao passo que no Brasil a dupla conhecia notoriedade mais modesta.