O tradicional concerto de Natal de Legendary Tigerman, na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, não acontecerá este ano.

O anúncio foi dado pelo próprio músico, através das redes sociais.

"É com muita tristeza que vos informo que apesar de todos os esforços desenvolvidos nas últimas semanas, para que o concerto de dia 25/12 acontecesse em segurança em 2020, infelizmente eu hoje [terça-feira] de manhã acordei doente, o que me impede de realizar o concerto", pode ler-se.

"Não é grave, não é Covid, mas exige repouso e resguardo. Desejo-vos muito amor, saúde e alegria e que 2021 seja no mínimo muito melhor do que 2020. E é isto".

A publicação é ilustrada com uma foto de Rita Carmo, que foi capa do jornal BLITZ no início do século XXI. Recorde-se que Tigerman é o convidado da mais recente edição do Posto Emissor, podcast da BLITZ.

Questionado sobre uma eventual edição do concerto este ano, assumiu estar a ser "um bocadinho mais difícil do que aquilo que eu pensava" mas considerou que "se há ano em que deve acontecer aquele concerto é definitivamente este".