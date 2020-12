Um mês após anunciar os nomeados para as diversas categorias dos Prémios Grammy, a Recording Academy revelou quais os artistas que receberão, em 2021, o Prémio Carreira.

Entre eles estão Selena, Salt-N-Pepa e Grandmaster Flash & The Furious Five, bem como os Talking Heads, que irão assim receber o seu primeiro Grammy desde a sua formação, em 1975.

Ao longo da sua carreira, o grupo formado por David Byrne, Jerry Harrison, Chris Frantz e Tina Weymouth foi nomeado apenas por uma ocasião, em 1984, para Melhor Performance Rock por 'Burning Down the House'.

Este Prémio Carreira irá, dessa forma, homenagear a banda de discos e canções hoje consideradas clássicos como "Remain In Light" ou 'Road to Nowhere'.