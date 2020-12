O DJ e radialista britânico Charlie Sloth irá oferecer equipamento novo ao jovem Cael Bell, de apenas 12 anos, que teve o seu apreendido após organizar uma rave na casa de banho da sua escola.

"Alguém que me encontre este puto que eu vou dar-lhe material novo", afirmou Sloth, no Instagram. O encontro deu-se pouco depois: "Já falei com a mãe dele. Vou enviar-lhe umas coisas".

O jovem tornou-se viral após a sua mãe ter explicado o sucedido, no Facebook. "Ele organizou uma rave na casa de banho dos rapazes e convidou todos os miúdos do 8º ano. Agora confiscaram-lhe as colunas e as luzes. É mau achar isto engraçado?", escreveu então.