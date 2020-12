Sick of It All, D.R.I., Tarantula, Corpus Christii e Mordaça são as últimas confirmações para o Vagos Metal Fest, que tem regresso à Quinta do Ega, em Vagos, marcado para os dias 29, 30 e 31 de julho do próximo ano.

A quinta edição do festival de metal, produzido pela Amazing Events e pela Câmara Municipal de Vagos, tem como cabeças-de-cartaz os Dimmu Borgir, os Emperor e os Testament, contando também com atuações de My Dying Bride, Exodus ou Asphyx.

Um dos momentos mais "especiais" do evento será o dos portugueses Tarantula, que celebram 40 anos de percurso no palco da Quinta do Ega.

Os passes para o festival estão à venda nos locais habituais, custando €85,00, estando também disponível um Fan Pack por €110,00 que inclui além do passe uma t-shirt, uma máscara social, um patch, um pin e um isqueiro do festival.

29 JULHO

Dimmu Borgir

Trollfest

Unleash The Archers

The Ominous Circle

High Fighter

Uburen

Solar

Lyfordeath

Corpus Christii



30 JULHO

Testament

Exodus

Asphyx

Harakiry For The Sky

Tarantula

Pitch Black

Alekto

Lecks Inc.

Reverent Tales

Testemunhas do Apocalipse

Mordaça



31 JULHO

Emperor

My Dying Bride

Sick of it All

D.R.I.

Kataklysm

Cattle Decapitation

Serrabulho

Sotz'

Arsea

Apotropaico

Veneno Califórnia