Os Twenty One Pilots entraram recentemente para o Livro dos Recordes do Guinness, com o videoclip mais longo de sempre.

O vídeo "interminável" de 'Level of Concern' começou a ser criado em junho, quando a banda pediu aos seus fãs para que partilhassem gravações vídeo suas, formando um stream constante que se altera sempre que a canção começa.

Esse mesmo stream terminou na semana passada e, após terem garantido o recorde, os Twenty One Pilots partilharam um vídeo humorístico onde explicam que tudo se deveu a um corte "acidental" de luz.

"A única maneira de o stream acabar é mandar a luz abaixo", afirma Josh Dun, antes de ligar uma árvore de Natal e sobrecarregar o quadro. Veja: