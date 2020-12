As imagens de centenas de animais mortos por caçadores na Quinta da Torre Bela, na Azambuja, estão a gerar polémica e Sónia Tavares dos Gift não demorou a reagir.

"Massacre da Torre Bela - chacinados 540 animais, não incluindo os da boina, com muita pena minha", acrescentou a artista, "540 animais selvagens de médio porte não é controlo, não é desporto, é chacina", concluiu a artista.

As imagens dos cadáveres dos animais, entre os quais veados e javalis, alinhados no chão, desencadearam muitas críticas. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, já reagiu, tendo dito em declarações à TSF que a licença de caça da quinta da Azambuja será revogada de imediato e será apresentada queixa ao Ministério Público.

"Muito provavelmente terão de ser criminalizados quem organizou, quem tem aquela licença e muito provavelmente os próprios caçadores que nela participaram", defendeu o Ministro.

A caçada foi promovida por uma empresa espanhola e a situação está também a gerar polémica porque estão planeados projetos de energia solar fotovoltaica para a quinta, o que, segundo o PAN, Partido Animais e Natureza, pode ter estado na origem da morte dos animais.