Iggy Pop irá terminar o ano de 2020 com um tema novo, inspirado pela pandemia.

Intitulado 'Dirty Little Virus', o tema contém versos como "Grandfather’s dead / Got Trump instead".

O "padrinho do punk" partilhou, ainda, um vídeo onde explica a génese deste tema: "Quis escrever uma letra direta, nada muito emotivo ou profundo, mais tipo jornalismo", afirma.

"Se existisse um 'Homem do Ano', seria o vírus. Pelo que escrevi a letra sobre isso". Veja as explicações de Iggy Pop e ouça 'Dirty Little Virus':