Neil Young regressou recentemente a Omemee, no estado canadiano do Ontário, para filmar uma performance especial de 'Comes a Time'.

A atuação foi gravada no Coronation Hall, uma sala de teatro onde assistiu a vários espetáculos quando criança, na companhia dos seus pais - e onde o seu próprio pai chegou a atuar.

"Este teatro guarda memórias da minha família, todos juntos naquela cidadezinha", escreveu Young. "O meu pai deu lá um espetáculo local enquanto eu, a minha mãe e o meu irmão estávamos entre o público".

A performance, gravada numa sala vazia, está disponível no website de Neil Young. Para assistir, necessita da app dos Neil Young Archives para smartphone, mas pode vê-la de imediato em computadores laptop. Os Neil Young Archives são grátis este mês.