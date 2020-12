Lars Ulrich, dos Metallica, encontrou o passaporte de quando tinha apenas 14 meses e partilhou as fotografias com os fãs nas redes sociais no passado fim de semana. As imagens, segundo informação avançada pelo músico, foram captadas em fevereiro de 1965.

"Andava aqui a vasculhar um antigo caderno de apontamentos... E encontrei as fotografias do passaporte de Fevereiro de 65", escreveu Ulrich na legenda da imagem partilhada no Instagram.

O músico nasceu na Dinamarca, a 26 de dezembro de 1963, e só se mudou aos 16 anos para os Estados Unidos, país onde, anos mais tarde, confundaria os Metallica.