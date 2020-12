Em outubro de 2020, Tim, vocalista dos Xutos & Pontapés, falou ao podcast da BLITZ sobre a situação de crise nos espetáculos, instigada pela pandemia de covid-19.

"Não podemos pensar que ir a Viseu tocar para 180 pessoas, que é metade da lotação do Teatro Viriato, vai pagar o gasóleo, a equipa técnica e aquilo tudo", afirmou resignadamente o músico.

"Não vai ser o passado recente que nos vai dar resposta, [a solução] vai passar por uma nova situação. Temos, com pena, que ser muito económicos em termos de produção", defendeu, lembrando os concertos que os Xutos têm acolhido no projeto digital Live @ A Casinha, onde "têm aparecido bastantes artistas já a experimentar a via solo. Eu, a minha viola e o meu carro, e lá vamos nós".

Ouça a partir dos 35m e 11s.