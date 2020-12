Billie Eilish endereçou uma mensagem aos seguidores do Instagram dizendo que se prepara para iniciar "uma nova era" na sua carreira, deixando também uma provocação aos fãs: "se não param de gozar com o meu cabelo, não há novo álbum para ninguém".

Nas Instagram Stories, a artista norte-americana, que completou recentemente 19 anos, revelou que só vai mudar de penteado depois de o documentário "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" estrear, o que acontece em fevereiro.

"Vou dar-vos uma nova era", completou Eilish, "tenho anúncios para fazer, tenho coisas para editar". Recorde-se que depois de editar o álbum de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", em 2019, a artista já editou este ano três singles: 'No Time to Die', 'My Future' e 'Therefore I Am'.