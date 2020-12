Morreu Pelle Alsing, baterista dos Roxette. Tinha 60 anos.

A notícia da sua morte foi dada pelo guitarrista e vocalista Per Gessle, através da conta oficial do grupo no Twitter. As causas da morte não foram reveladas.

"Ele ajudou-nos a criar a sonoridade dos Roxette desde o primeiro dia, era o melhor amigo que se pode imaginar, um homem bom e generoso com o maior dos corações", pode ler-se.

"Ele tinha sempre um sorriso enorme no rosto, era aquele que mais te apoiava quando sentias dúvidas. Vamos ter mais saudades dele do que aquilo que a palavra expressa".

Pelle Alsing tocou em quase todos os álbuns dos Roxette, tendo feito logo parte da formação que gravou o álbum de estreia, "Pearls of Passion", em 1986. É dele a bateria que se ouve nos maiores êxitos da banda sueca, como 'The Look', 'Joyride', 'Listen to Your Heart' ou 'It Must Have Been Love'. Foi também o baterista que tocou com a banda na maior parte do tempo da sua vida de palco.

Recorde-se que em dezembro de 2019 os Roxette perderam a sua vocalista, Marie Fredriksson, falecida aos 61 anos.