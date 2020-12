Madonna alertou os seus seguidores no Instagram sobre as novas políticas de privacidade da rede social detida por Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, acusando-o de postura ditatorial e de querer vigiar as pessoas.

"As novas políticas de cibervigilância do Instagram permitem que Mark Zuckerberg vos espie e às vossas famílias, roube os vossos segredos mais íntimos, controle a vossa obediência aos desígnios do governo em todos os vossos equipamentos - incluindo a televisão -, venda os vossos dados ao governo e à indústria ou vos puna por desobediência", escreveu Madonna na legenda de um vídeo partilhado este domingo.

A artista termina dizendo "esta porcaria é assustadora". As novas mudanças de políticas do Instagram têm sido criticadas porque alegadamente permitem que a plataforma apague conteúdos sexualmente sugestivos.

A empresa já reagiu, dizendo: "os nossos termos de utilização têm levado a alguma confusão e sido interpretados como um ataque aos trabalhadores do sexo. Queremos assegurar a nossa comunidade que não é verdade e que nada vai mudar".