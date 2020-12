Paulo Furtado, mais conhecido como Legendary Tigerman, aproveitou para desmistificar a sua relação com o Natal, em entrevista ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ.

Falando sobre o seu tradicional concerto de Natal, "Fuck Christmas, I Got the Blues", criado há quase 20 anos, o músico começou por dizer: "não tenho nada contra o Natal e quero muito que as pessoas sejam felizes no Natal. O meu é que sempre foi uma grande m*rda, basicamente, e, como tal, tive de procurar soluções para isso".

Questionado sobre uma eventual edição do concerto este ano, assumiu estar a ser "um bocadinho mais difícil do que aquilo que eu pensava" mas que "se há ano em que deve acontecer aquele concerto é definitivamente este".

Ouça Legendary Tigerman a falar sobre o Natal a partir dos 14m 26s e, novamente, a partir dos 26m 10s.

