Gene Simmons insurgiu-se contra as mais recentes declarações do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que afirmou que a vacina da Pfizer contra a covid-19 provoca efeitos secundários bizarros - como transformar as pessoas em "jacarés".

O baixista dos Kiss, que desde o início da pandemia tomou medidas de proteção contra a doença, não conseguiu calar-se perante as declarações de Bolsonaro - limitando-se a escrever "sem comentários", no Twitter.

