Cliff Richard falou sobre o momento em que, há seis anos, quando se encontrava na sua casa em Portugal, soube que o seu apartamento em Berkshire, no Reino Unido, estava a ser alvo de uma rusga policial devido a acusações de abusos sexuais de menores.

"Não é algo que consiga apagar da memória", disse o músico em entrevista ao programa da BBC Desert Island Discs, explicando de seguida que foi na casa no Algarve que recebeu as notícias com choque: "caí e não conseguia levantar-me do chão. Chorei inconsolavelmente, como uma criança".

"Nunca pensei em suicidar-me, mas cheguei a achar que ia morrer... Só pensava 'não quero matar-me, mas isto pode matar-me'", continua ainda o artista, que nunca chegou a ser detido nem acusado formalmente e que vive agora em Barbados, "mas sobrevivi a tudo e isso é que é importante. Ficou no passado, mas acho que nunca vou conseguir ultrapassar o assunto"