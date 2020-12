Ariana Grande anunciou estar noiva de Dalton Gomez, agente de imobiliário de luxo que havia marcado presença no vídeo para 'Stuck With U', canção de Ariana com Justin Bieber, lançada em maio.

Partilhando fotos do casal e do anel de noivado, a cantora não escondeu a sua felicidade: "Para sempre e mais além", escreveu, no Instagram.

Já em agosto, Ariana desejou os parabéns a Gomez, de 27 anos, com uma publicação onde se referia ao namorado como "o [seu] melhor amigo, a [sua] parte favorita dos dias".

Veja as fotos: