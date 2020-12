Os U2, representados por Bono e The Edge, passaram pelo programa de televisão irlandês "Late Late Show", onde interpretaram um tema clássico de Natal.

A canção, 'Christmas (Baby Please Come Home)', foi incluída no álbum de 1963 "A Christmas Gift for You from Phil Spector" e tornou-se conhecida pela voz de Darlene Love.

A acompanhar Bono e The Edge estiveram músicos como Glen Hansard, e para além do tema natalício também se pôde escutar 'Walk On', de "All That You Can't Leave Behind" (2000).

Os U2 explicaram ainda o porquê de se terem sentido "nervosos" por revelar, em público, terem feito um donativo no valor de 10 milhões de euros, destinado aos que mais sofreram durante a pandemia na República da Irlanda. Veja aqui: