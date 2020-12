Paulo Furtado, mais conhecido como Legendary Tigerman, esteve no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, falando sobre o seu ano de 2020 e o que planeia fazer em 2021.

Nesta conversa, o artista confessou que "há muitas coisas" que o irritam "no modo como as pessoas olham para os músicos. Todos os que conheço são super trabalhadores. Quando se marcam coisas para as dez da manhã e nos dizem: 'ai, que madrugada!'. Man, eu levanto-me às oito ou às seis da manhã, não sou esse gajo", esclarece, lembrando que o seu meio é "muito mais de artesãos e operários da música do que de grandes magnatas".

Ouça a resposta completa pelos 21m 56s.