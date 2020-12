A primeira visita dos Radiohead a Portugal aconteceu em 1993, como banda da primeira parte dos James, que tocaram no Pavilhão do Belenenses, em Lisboa, e no Coliseu do Poto.

"Quando chegaram a Portugal vinham desanimados porque estavam a fazer um esforço gigantesco", contou Álvaro Covões, produtor de espetáculos à época na Música no Coração, que assegurou os concertos dos James no Belenenses, e hoje na Everything Is New.



"Tinham de pagar despesas e os cachês que recebiam não estavam à altura dos custos, portanto estavam a perder dinheiro. E tinham decidido palavras deles que quando terminassem a digressão se separariam. Cada um seguiria a sua vida, dividiam as dívidas e paciência, porque ninguém ligava ao trabalho deles. Quando chegaram a Portugal, surpresa das surpresas, a malta cantou as músicas. E eles perceberam que havia ali algo".



Foi tão bom para nós como para eles, portanto? Assim parece.



"Lembro-me de me dizerem que tinha sido tão arrebatador que se emocionaram ao ponto de deixarem cair algumas lágrimas", disse à BLITZ Paulo Fernandes, da editora EMI. "Especialmente quando ouviram aqueles milhares de pessoas a cantar em uníssono o "Creep"".

Alinhamento



The Bends

Prove Yourself

You

Yes I Am

Vegetable

Creep

Ripcord

(Nice Dream)

Pop Is Dead

Banana Co.

Anyone Can Play Guitar

Stop Whispering

(A qualidade do registo não é perfeita, mas a importância do documento suplanta as questões técnicas).