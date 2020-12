Eric Clapton e Van Morrison colaboraram juntos numa nova canção anti-confinamento, 'Stand and Deliver'.

Recorde-se que Van Morrison já se havia, no verão, insurgido contra as medidas de prevenção tomadas no combate à covid-19, afirmando ser necessário "combater a pseudo ciência".

'Stand and Deliver' foi composta por si e conta com a colaboração, na voz, de Clapton. Entre os versos que se escutam está a pergunta "Queres ser livre ou escravo?".